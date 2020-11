Covid in Trentino, giornata funesta: dodici morti

TRENTO. Un'altra giornata nera in Trentino per il Covid: 12 decessi e 202 casi positivi riscontrati su 4.782 tamponi effettuati.

Riporta queste ed altre cifre il rapporto quotidiano dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari che purtroppo si contraddistingue oggi per una nuova impennata di decessi da Covid-19, come detto: sono 12 e riguardano tutti over 80, in parte ospiti di Rsa. In queste strutture inoltre i nuovi positivi riscontrati oggi (venerdì 13 novembre) sono 46, tra ospiti e operatori.

Nel dettaglio, dei nuovi casi positivi di oggi, più della metà (129) sono stati identificati da attività di contact tracing o screening. Tra questi ci sono 1 piccolo con meno di 5 anni e ben 81 ultra settantenni Restano sempre 30 i pazienti ricoverati in rianimazione e la cifra complessiva dei ricoveri oggi è pari a 383.

Ci sono poi 12 nuovi casi di bambini e ragazzi in età scolare: le prossime ore determineranno la necessità o meno di attivare l’isolamento delle rispettive classi (ieri quelle in quarantena erano 275).

Sul versante tamponi, la cifra oggi supera i valori più alti finora registrati, con 4.782 test, di cui 2.909 analizzati nel laboratorio di Microbiologia dell’Ospedale Santa Chiara di Trento ed altri 1.873 presso la Fondazione Mach.

Il rapporto registra oggi altri 100 guariti: il numero complessivo sale pertanto a 8.570.