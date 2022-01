Covid, in Trentino controllate dal 6 dicembre 55.072 persone: 3 denunciati e 4 locali sospesi

TRENTO. Sono 55072 le persone controllate in Trentino, dallo scorso 6 dicembre 2021, 146 le sanzioni per mancato rispetto delle disposizioni di contenimento della pandemia.

Altre 287 sanzioni sono state comminate per il mancato rispetto della normativa sull'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Tre persone sono state denunciate all'autorità giudiziaria per aver lasciato la propria abitazione durante il periodo di quarantena. Lo riporta una nota del Commissariato del governo di Trento.

Gli esercizi commerciali controllati dallo scorso inizio dicembre sono stati 7.818, con 66 sanzioni. Per quattro locali è stata invece disposta la sospensione dell'attività in via cautelare. Nella nota, il commissario del governo Gianfranco Bernabei ha confermato che l'attività di controllo, effettuata anche durante il periodo festivo, proseguirà nelle prossime settimane.