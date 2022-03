Covid, in Trentino aumentano i positivi

TRENTO. Aumento dei casi attualmente positivi al Covid-19 e delle nuove infezioni sia in Alto Adige che in Trentino. Lo rileva la Fondazione Gimbe che, nel suo monitoraggio settimanale della situazione epidemiologica ha preso in esame la settimana dal 23 al 29 marzo.

I casi attualmente positivi per 100.000 abitanti sono 1.153 in Alto Adige (erano 1.105 la settimana precedente) e 735 (erano 636) in Trentino. In provincia di Bolzano i nuovi casi per 100.000 abitanti sono 852 (più 10,2%), mentre in quella di Trento sono 537 (più 17,8%). Restano, comunque, sotto soglia di saturazione i posti letto occupati da pazienti Covid-19 in area medica ed in terapia intensiva in entrambe le Province: nel primo caso 13,6% in quella di Bolzano e 10,8% in quella di Trento; nel secondo caso 1,5% in Alto Adige e 2,2% in Trentino.

Procede sempre più a rilento la campagna vaccinale. La popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari 77,6% in Alto Adige e all'82,8% in Trentino (media Italia 83,9%) a cui aggiungere un ulteriore 1,8% in provincia di Bolzano e 2,9% in quella di Trento (media Italia 1,7%) solo con prima dose. Il tasso di copertura vaccinale con terza dose è del 78,5% in Alto Adige e dell'81,8% in Trentino (media Italia 83,2%). Quello con quarta dose è del 15,4% in Alto Adige e del 3,7% in Trentino (media Italia 7,4%).

La popolazione tra i 5 e gli 11 anni che ha completato il ciclo vaccinale è dell'17,6% in provincia di Bolzano e del 30,2% in Trentino (media Italia 33,6%). Solo con prima dose: provincia di Bolzano 2,7% e provincia di Trento 3,8% (media Italia 3,8%).