Covid, in Trentino altri 2 decessi: ecco tutti i grafici

TRENTO. Sono 2 i decessi nelle ultime 24 ore per il Coronavirus in Trentino, mentre crescono di 4 i pazienti ricoverati nei reparti di Rianimazione e di 11 quelli nei reparti di Malattie infettive.

Sono questi i dati principali negli aggiornamenti del portale della Fbk dedicato all’evoluzione della pandemia in provincia di Trento.

Gli altri numeri: crescono di 87 gli attualmente positivi (2619 in totale), di 60 i ricoverati a domicilio (1686 in totale) e di 3 i pazienti a domicilio nelle Rsa (349 in totale).

In discesa di un'unità i ricoverati nei reparti di Alta Intensità (60 in totale) mentre i guariti ammontano a 15.526: sono stati 68 nelle ultime 24 ore.

Ma vediamo assieme i principali grafici della situazione trentina, a partire dalla situazione Comune per Comune: nella stringa di ricerca si può cercare direttamente il Comune che vi interessa.

LA SITUAZIONE COMUNE PER COMUNE

LA SITUAZIONE DEI RICOVERI

L'INCREMENTO STORICO DEI CONTAGI