TRENTO. Un’altra giornata nera sul fronte dei decessi legati al Covid-19 in Trentino: i morti nella giornata di oggi, venerdì 11 dicembre, sono stati 10 potando il totale a quota 819.

Per fortuna ci sono alcuni indicatori in calo, come quello legato ai ricoveri in Terapia Intensiva che calano di un’unità a quota 47.