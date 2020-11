Covid, in Trentino 8 morti e 268 nuovi positivi nelle ultime 24 ore

TRENTO. Ancora numeri importanti dal tracciamento del contagio da Covid-19 monitorato dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari. Dal rapporto di oggi, domenica 15 novembre, emergono 268 nuovi casi positivi di cui 165 individuati tramite contact tracing o screening, mentre gli altri 103 presentano sintomi di intensità variabile (oltre ottanta i pauci sintomatici) e altri 8 decessi.

I dati più preoccupanti riguardano, come accade da alcuni giorni ormai, quelli relativi ai decessi e, dall’altro lato, l’andamento dei ricoveri. Nel dettaglio: oggi, tra tutti i nuovi positivi, 74 sono ultra settantenni, ma ci sono anche 4 piccolissimi tra zero e due anni ed altri 4 con meno di cinque anni. Ci sono poi 6 casi nuovi, tra operatori e ospiti, legati all’ambiente delle RSA e altri 32 nuovi casi di bambini e ragazzi in età scolare (ieri le classi in quarantena erano 227).

Sul fronte ospedaliero le cifre, come detto, sono in aumento: ci sono ormai 403 pazienti ricoverati (solo nella giornata di ieri ce ne sono stati 31) e sale anche il numero di chi si trova in rianimazione (33 pazienti oggi): tra di loro c’è anche chi ha meno di 50 anni, circostanza che spinge l’Azienda sanitaria a rinnovare con forza l’appello alla massima prudenza e a non ritenere erroneamente che il Sars-Cov-2 sia pericoloso solo per gli anziani. Questi ultimi, ovviamente, rimangono i più esposti alle conseguenze più gravi della malattia.

Ieri ci sono stati altri 8 decessi (4 maschi e 4 femmine), 2 dei quali in RSA, tutti riferiti a persone con 80 anni circa I tamponi analizzati ieri sono stati 2.482 di cui 1.368 da Apss e 1.114 da Fem, pertanto la cifra complessiva sale a 330.149.

Infine i guariti: oggi sono 133, dall’inizio della pandemia si arriva pertanto ad un totale di 8.989.