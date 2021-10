Covid, in Trentino 40 contagi su oltre 11 mila tamponi

TRENTO. Sempre molto alto il numero di tamponi in questi giorni in Trentino. Oggi (21 ottobre) il bollettino dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari certifica l’analisi di circa 11.500 test.

Covid, il bollettino delle ultime 24 ore: 40 contagi, nessun decesso Sono 40 i nuovi contagi registrati in Trentino nelle ultime 24 ore. I pazienti ricoverati sono 12, dei quali 2 in rianimazione. Non si contano decessi.

I casi positivi riscontrati rimangono tuttavia abbastanza contenuti: una quarantina in tutto, tutti tranne un caso sono asintomatici o pauci sintomatici. Intanto le vaccinazioni arrivano a 778.699, comprese 357.551 seconde dosi e 8.999 terze dosi.

Nel dettaglio, i tamponi antigenici effettuati ieri sono stati 11.375, dei quali 24 sono risultati positivi. I tamponi molecolari invece sono stati 235 ed i positivi riscontrati sono stati 16, cifra alla quale si affiancano le 5 conferme di positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

La maggior parte dei nuovi contagi (19) riguarda la fascia 40-59 anni . Le classi in quarantena continuano a rimanere 4.

Negli ospedali il totale dei ricoverati è pari a 12, dopo che ieri si sono registrate 3 dimissioni a fronte di 1 solo nuovo ingresso. Sempre 2 i pazienti ricoverati in rianimazione.

Il bollettino riporta anche 24 nuovi guariti che portano il totale a 47.216.