Covid, in Trentino 39 nuovi contagi e calano i ricoverati

TRENTO. Non si registrano fortunatamente ulteriori decessi per Covid in Trentino, mentre sono 39 i nuovi contagi, di cui 14 rilevati al molecolare e 25 all’antigenico a fronte di 596 tamponi molecolari e 3.945 tamponi rapidi antigenici effettuati.

I molecolari poi confermano 14 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Riguardo alla situazione ospedaliera, i pazienti ricoverati sono 18, uno in meno rispetto a ieri, per effetto di 3 dimissioni e di 2 nuovi ricoveri registrati. Le rianimazioni restano vuote. C’è inoltre un balzo in avanti per i guariti, con 62 nuovi casi che portano a 45.777 il totale da inizio pandemia. Questo l’aggiornamento sulla situazione coronavirus in provincia di Trento fornito dal bollettino di oggi (4 settembre) dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari.

Dei nuovi positivi, 2 hanno tra 0-2 anni, 4 tra 3-5 anni, 2 tra 6-10 anni, 2 tra 11-13 anni e 1 tra 14-19 anni. Oggi dunque si registrano 11 nuovi casi di bambini e ragazzi in età scolare.

Ci sono poi 3 casi nella fascia 60-69 anni, 2 in quella 70-79 anni e 2 per chi ha 80 e più anni.

In tema di vaccinazioni, questa mattina risultavano somministrati 697.119 dosi (di cui 318.832 seconde dosi). A cittadini over 80 sono state somministrate 67.619 dosi, ai cittadini tra i 70-79 anni 91.078 dosi e tra i 60-69 anni 108.237 dosi.