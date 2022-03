Covid, in Trentino 305 nuovi contagi e più ricoverati (54)

TRENTO. Un altro giorno fortunatamente senza decessi da covid-19 in Trentino dove comunque il virus continua a manifestarsi, come del resto sta accadendo un po’ ovunque: 305 i nuovi contagi rilevati, informa il bollettino dell’Azienda sanitaria di oggi (27 marzo).

Aumenta il numero di persone ricoverate in ospedale: ieri altri 5 ricoveri (ed 1 sola dimissione) hanno portato la cifra complessiva a 54 (sempre 2 i pazienti in rianimazione).

I tamponi antigenici effettuati ieri sono stati 2.429 (297 quelli risultati positivi) e quelli molecolari 195 (in 8 casi l’esito è stato positivo).

Seguendo il criterio delle fasce d’età troviamo:

7 nuovi casi fra 0-2 anni,

6 fra 3-5 anni,

20 fra 6-10 anni,

11 fra 11-13 anni,

12 fra 14-18 anni,

74 fra 19-39 anni,

91 fra 40-59 anni,

38 fra 60-69 anni,

27 fra 70-79 anni

e 19 di 80 o più anni.

Al momento 6 classi hanno applicato la sospensione della didattica in presenza.

In Trentino salgono ancora i pazienti ricoverati per Covid Anche oggi (27 marzo) non ci sono stati decessi per Covid in Trentino ma continuano a salire i pazienti ricoverati: 4 in più nelle ultime 24 ore con il totale che sale a 54. Ecco i dati principali nella nostra videoscheda

I guariti sono 316 per un totale di 142.422 da inizio pandemia.