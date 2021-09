Covid, in Trentino 25 contagi. Stabili i ricoveri: 18

TRENTO. Sostanzialmente stabile la situazione contagi da Covid in Trentino, specie negli ospedali dove il numero totale dei ricoverati rimane 18, dato che ad 1 nuovo ingresso subentrato ieri corrisponde anche 1 dimissione. Sul fronte dei contagi oggi (5 settembre) si contano altri 25 positivi, con 3.600 tamponi analizzati, mentre le vaccinazioni sono ormai pressoché arrivate a quota 700.000.



Ieri il Laboratorio di Microbiologia dell’Ospedale Santa Chiara di Trento ha analizzato 260 tamponi molecolari dai quali sono emersi 10 nuovi casi positivi, ai quali si aggiungono 12 conferme di positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Molto più numerosi questi ultimi che ieri sono stati ben 3.418, ma solo 15 sono risultati positivi.

I nuovi contagi come sempre sono distribuiti un po’ in tutte le fasce d’età, però solo 2 in quelle più mature (per la precisione in fascia 70-79 anni): gli altri infatti si distribuiscono nelle fasce più giovani, in particolare 6-10 anni (3 casi), 11-13 anni (1 caso) ed anche 1 caso sotto i 2 anni.

L’aggiornamento della campagna vaccinale questa mattina riportava 697.891 somministrazioni, 319.211 delle quali riferite a seconde dosi. Nelle fasce over 80, 70-79 e 60-69 le somministrazioni finora eseguite sono rispettivamente 67.623, 91.083 e 108.266.