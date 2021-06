Covid, in Trentino 20 nuovi contagi e nessuna nuova vittima

TRENTO. Terzo giorno consecutivo senza decessi da Covid in Trentino: lo conferma nel suo bollettino quotidiano l’Azienda provinciale per i servizi sanitari che evidenzia inoltre il basso numero di nuovi contagi rilevati (20) su oltre 2.000 tamponi analizzati ieri.

Intanto continua a salire il numero delle persone che si sono vaccinate: questa mattina risultavano somministrate 311.285 dosi, di cui 88.434 riferite ai richiami.

Ieri sono stati analizzati 841 tamponi molecolari (tutti all’Ospedale Santa Chiara) che hanno rilevato 5 nuovi casi positivi e confermato altre 3 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Questi ultimi ieri sono stati 1.267, ma solo 15 sono risultati positivi.

Fra i nuovi contagi di oggi troviamo 4 bambini e ragazzi in età scolare (1 tra 6-10 anni e 3 tra 14-19 anni). Ieri le classi in quarantena erano 31.

Nessun nuovo contagio invece fra gli ultra ottantenni, mentre ce ne sono 3 in fascia 60-69 anni ed 1 tra 70-79 anni.

Cala ulteriormente il numero dei pazienti covid ricoverati in ospedale: ieri ci sono state 7 dimissioni e 3 nuovi ricoveri; attualmente il bilancio è di 21 pazienti, di cui 5 in rianimazione.

Ci sono inoltre 33 nuovi guariti che portano il totale a 43.769.

Tornando ai vaccini, nel rapporto si indicano anche i totali delle vaccinazioni nelle fasce over 80, 70-79 anni e 60-69 anni, rispettivamente 64.166, 66.195 e 62.611.