Covid, in Primiero oltre 50 contagi in 10 giorni e un morto

TRENTO. Su quasi 3.000 tamponi analizzati sono 35 i nuovi contagi intercettati in Trentino nelle ultime 24 ore. Lo riporta il bollettino quotidiano dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari che conferma anche per oggi (6 ottobre) l’assenza di decessi da coronavirus.

Le vaccinazioni hanno superato intanto quota 750.000 (il numero registrato stamattina era pari a 751.876, comprese 346.009 seconde dosi 3.354 terze dosi).

Ci sono anche 46 nuovi guariti che portano il totale a 46.801. Restano 2 le classi in quarantena: ieri fra i nuovi contagiati c’erano anche 8 fra bambini e ragazzi di varie fasce d’età.

Nel dettaglio, i tamponi rapidi analizzati ieri sono stati 2.517, dei quali 24 sono risultati positivi. Molto più bassa la cifra dei molecolari: 404, con 11 risultati positivi ai quali si aggiungono 9 conferme di positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Covid, un nuovo decesso in Trentino: è un paziente del Primiero Si allunga la lista dei decessi per Covid in Trentino: un paziente del Primiero è morto all'ospedale di Feltre dove era ricoverato. Ecco tutti gli altri dati del bollettino Asl di oggi (6 ottobre) nella nostra videoscheda

Migliora leggermente la situazione dei ricoverati in ospedale dove ieri è stato dimessa 1 persona: al momento ci sono 20 pazienti e scendono a 4 anche quelli che hanno bisogno delle cure intensive.

Prosegue intanto l’attività del camper vaccinazioni che sta seguendo un itinerario studiato per favorire l’adesione alla campagna anche da parte della popolazione che abita in zone meno servite dai grandi centri vaccinali. Sabato 9 ottobre sarà la volta di Canal San Bovo e Imer dove tra l’altro si sono registrati più di 50 contagi negli ultimi 10 giorni e una persona è deceduta (il decesso è stato registrato però a Feltre dove era ricoverata).

Intanto il camper oggi a Molina di Fiemme e a Panchià ha registrato 46 nuove somministrazioni.