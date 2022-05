Covid, in Alto Adige una nuova vittima e 225 nuovi contagi

BOLZANO. C’è una nuova vittima del Covid in Alto Adige, un uomo over 60. Nelle ultime 24 ore sono stati 225 i nuovi contagi ma sono in calo i ricoveri: 35 nei reparti, nessuno in terapia intensiva.

I numeri in breve:

Test PCR:

Tamponi effettuati ieri (18 maggio): 492

Nuovi casi testati positivi da PCR: 10

Numero delle persone testate positive al coronavirus: 216.365

Numero complessivo dei tamponi effettuati: 883.138

Numero delle persone sottoposte al test PCR: 319.652 (+109)

Test antigenici:

Numero complessivo test antigenici: 2.906.183

Test antigenici eseguiti ieri: 1.572

Numero delle persone testate positive dai test antigenici: 215

Dati casi positivi del 18.05. per fascia d'età:

0-9: 14 = 6%

10-19: 22 = 10%

20-29: 27 = 12%

30-39: 29 = 13%

40-49: 34 = 15%

50-59: 41 = 18%

60-69: 27 = 12%

70-79: 15 = 7%

80-89: 12 = 5%

90-99: 4 = 2%

Gesamt: 225 = 100%

Altri dati

Pazienti Covid-19 ricoverati/e nei normali reparti ospedalieri: 35

Pazienti Covid-19 ricoverati/e nelle strutture private convenzionate (postacuti): 21 (agg. al 16.05.)

Numero di pazienti Covid ricoverati/e in reparti di terapia intensiva: 0

Decessi complessivi (incluse le case di riposo): 1.474 persone (+1, M 60-69)

Persone in quarantena/isolamento domiciliare: 2.747

Persone alle quali sinora sono state imposte misure di quarantena obbligatoria o isolamento: 326.024

Guariti totali: 212.144 (+293).