Covid, in Alto Adige un'altra vittima e 452 nuovi casi

BOLZANO. Un’altra vittima di Covid in Alto Adige, che porta il bilancio da inizio pandemia a 1278.

I nuovi contagi rilevati dall’Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore sono 452. Stabili i ricoverati ma scendono da 22 a 19 i pazienti Covid in terapia intensiva il che allontana per oggi il rischio che l'Alto Adige passi in zona arancione.

I numeri nel dettaglio:

Tamponi effettuati ieri: (14 dicembre ): 2.463

Nuovi casi testati positivi da PCR: 246

Numero delle persone testate positive al coronavirus: 96.772*

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Il bollettino dei contagi in Alto Adige: 452 nuovi casi e un decesso Sono 452 i nuovi casi di positività rilevati in Alto Adige nelle ultime 24 ore. 22 i pazienti in terapia intensiva, un decesso

Numero complessivo dei tamponi effettuati: 753.884

Numero delle persone sottoposte al test PCR: 268.371 (+629)

Numero complessivo test antigenici: 2.564.353

Test antigenici eseguiti ieri: 11.561

Numero delle persone testate positive dai test antigenici: 206

Persone in quarantena/isolamento domiciliare: 9.792

Persone che hanno concluso la quarantena e l'isolamento domiciliare: 171.455

Persone alle quali sinora sono state imposte misure di quarantena obbligatoria o isolamento: 181.247

Guariti totali: 89.474 (+454).