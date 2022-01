Covid, in Alto Adige oltre 3 mila nuovi contagi e due vittime

BOLZANO. Esplosione di contagi in Alto Adige: sono 3039 quelli rilevati nelle ultime 24 ore, contro i 1135 di ieri. E ci sono due nuove vittime, un uomo e una donna over 80. I laboratori dell'Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 1.288 tamponi PCR e registrato 190 nuovi casi positivi. Inoltre 2.849 test antigenici positivi.

Stabili i ricoveri: due in meno (95) nei reparti e 18 in terapia intensiva.

Boom di persone in quarantena: 15.600, quasi 3 mila in più in un giorno.

Altri dati:

Pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri: 77

Pazienti Covid-19 ricoverati nelle strutture private convenzionate (postacuti): 58 (agg. al 10 gennaio ore 19:00)

Pazienti Covid-19 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco: 57

Numero di pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva: 18

Decessi complessivi (incluse le case di riposo): 1.324 (+2; 1F, 80-89; 1M, 80-89)

Persone in quarantena/isolamento domiciliare: 15.600

Persone che hanno concluso la quarantena e l'isolamento domiciliare: 188.704

Persone alle quali sinora sono state imposte misure di quarantena obbligatoria o isolamento: 204.304

Guariti totali: 101.974 (+642).