Covid, in Alto Adige nuovo balzo dei contagi: 93 nelle ultime 24 ore

BOLZANO. Balzo dei contagi Covid in Alto Adige: nelle ultime 24 ore sono ben 93 i nuovi positivi. I laboratori dell'Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 990 tamponi PCR e 7601 test antigenici.

Calano i pazienti ricoverati: sono 33, 4 in meno rispetto a ieri ma uno in più (6) in terapia intensiva.

Sono 3 i pazienti Covid-19 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes, 1798 le persone in quarantena/isolamento domiciliare. I guariti totali: 77.112 (+107).

I numeri in breve:

Test PCR: Tamponi effettuati ieri (4 ottobre): 990

Nuovi casi testati positivi da PCR: 43

Numero delle persone testate positive da PCR al coronavirus: 50.977

Numero complessivo dei tamponi effettuati: 656.143

Numero delle persone sottoposte al test PCR: 241.609 (+271)

Test antigenici:

Numero complessivo test antigenici: 1.969.825

Numero delle persone testate positive da test antigenici: 28.153

Test antigenici eseguiti ieri: 7.601

Numero delle persone testate positive dai test antigenici: 50

Test nasali eseguiti fino al 04.10.2021: 844.923 test totali, 1.100 risultati positivi, di cui 531 confermati, 355 PCR negativi, 214 in attesa del risultato/non confermati con testo entro 3 giorni.

Altri dati:

Pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri: 27

Pazienti Covid-19 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes: 3

Numero di pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva: 6

Decessi complessivi (incluse le case di riposo): 1.194 (+0)

Persone in quarantena/isolamento domiciliare: 1.798

Persone che hanno concluso la quarantena e l'isolamento domiciliare: 144.567

Persone alle quali sinora sono state imposte misure di quarantena obbligatoria o isolamento: 146.365

Guariti totali: 77.112 (+107)