Covid, in Alto Adige giornata tragica: tre morti e 550 nuovi casi

BOLZANO. Tre morti. E’ un bilancio Covid pesante quello delle ultime 24 ore in Alto Adige dove le vittime salgono a 1468. Tre i decessi: un uomo over 80 e due donne ultra novantenni.

Alto manche il numero dei contagi: 550, mentre cala (ma ieri era cresciuto) il numero dei ricoveri: 42 pazienti nei reparti (-5), tre in terapia intensiva (-1).

I numeri in breve:

Test PCR:

Tamponi effettuati ieri (9 maggio): 578

Nuovi casi testati positivi da PCR: 14

Numero delle persone testate positive al coronavirus: 213.954

Numero complessivo dei tamponi effettuati: 879.352

Numero delle persone sottoposte al test PCR: 318.797 (+134)

Il bollettino dei contagi in Alto Adige: 550 nuovi casi e 3 decessi Sono 550 i nuovi casi di positività rilevati in Alto Adige nelle ultime 24 ore. 3 i pazienti in terapia intensiva, 3 decessi.

Test antigenici:

Numero complessivo test antigenici: 2.891.874

Test antigenici eseguiti ieri: 2.553

Numero delle persone testate positive dai test antigenici: 536

Pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri: 42

Pazienti Covid-19 ricoverati nelle strutture private convenzionate (postacuti): 24 (agg. al 09.05.)

Numero di pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva: 3

Decessi complessivi (incluse le case di riposo): 1.468 (+3; 1M 80-89; 2F 90-99)

Persone in quarantena/isolamento domiciliare: 3.390

Persone alle quali sinora sono state imposte misure di quarantena obbligatoria o isolamento: 323.637

Guariti totali: 209.097 (+131).