Covid, in Alto Adige due morti in due giorni e picco di 136 contagi

BOLZANO. Due morti in due giorni, che porta il conto a 1201. E un picco di 136 contagi rilevati nelle ultime 24 ore. Non è positivo l’ultimo bollettino dell’Azienda sanitaria per quanto riguarda l’epidemia Covid in Alto Adige.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Il bollettino dei contagi in Alto Adige: 136 nuovi casi, un nuovo decesso Sono 136 i nuovi casi di positività rilevati in Alto Adige nelle ultime 24 ore. 4 i pazienti in terapia intensiva, un decesso.

I laboratori dell'Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 1.093 tamponi PCR e registrato 136 nuovi casi positivi.

Restano stabili (49) i pazienti ricoverati ma sono due in meno (4) quelli in terapia intensiva.

Le persone in quarantena/isolamento domiciliare sono 2.810, per un totale di 150.700 da inizio pandemia.

I guariti totali: 78.561 (+75).