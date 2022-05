Covid, in Alto Adige ancora una vittima. Salgono i ricoveri ma si svuota l’intensiva

BOLZANO. Continuano a salire, come ormai da alcuni giorni, i ricoveri di pazienti covid in Alto Adige, ma non in terapia intensiva che addirittura si svuota. Nei normali reparti ospedalieri i letti occupati passano da 48 a 52, mentre in intensiva da uno a zero.

Nelle ultime 24 ore – fa sapere l’Azienda sanitaria nel bollettino di oggi (12 maggio) sono stati registrati 347 nuovi casi in Alto Adige (15 tramite pcr e 332 tramite test antigenico). Gli altoatesini in quarantena sono 3.296, mentre quelli dichiarati guariti 269.