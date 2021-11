Covid, in Alto Adige altri due morti e 386 nuovi contagi

BOLZANO. Resta preoccupante la situazione Covid in Alto Adige. Accanto ai dati del monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità, che vede la provincia di Bolzano in testa per l’incidenza di casi, nelle ultime 24 ore si segnalano altre due vittime, che portano il totale dei morti a 1213, e 386 nuovi contagi.

I laboratori dell'Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 1.545 tamponi PCR. A livello provinciale ad oggi (12 novembre) sono stati effettuati in totale 690.494 tamponi su 251.105 persone.

I pazienti ricoverati sono uno più di ieri: 71, di cui 65 nei normali reparti e 6 (uno in più) in terapia intensiva.

Il bollettino dei contagi in Alto Adige: 386 nuovi casi, 2 decessi Sono 386 i nuovi casi di positività rilevati in Alto Adige nelle ultime 24 ore. 6 i pazienti in terapia intensiva, 2 decessi.

Altri dati:

Pazienti Covid-19 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes: 6

Persone in quarantena/isolamento domiciliare: 5.424

Persone che hanno concluso la quarantena e l'isolamento domiciliare: 151.374

Persone alle quali sinora sono state imposte misure di quarantena obbligatoria o isolamento: 156.798

Guariti totali: 79.662 (+135).