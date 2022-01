Covid, in Alto Adige 8 morti in in due giorni e aumentano i ricoverati

BOLZANO. Altri quattro morti per Covid nelle ultime 24 ore in Alto Adige, che sommati a quelli di ieri fanno 8 decessi in soli due giorni.

I nuovi contagi sono 1186 ma un altro dato è negativo: aumentano i ricoveri, 111 (+7) nei reparti, anche se restano sotto controllo i numeri nelle terapie intensive con 12 pazienti (+1). I laboratori dell'Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 513 tamponi PCR e registrato 66 nuovi casi positivi. Inoltre 1.120 test antigenici positivi.

In ulteriore calo, sotto i 31 mila, gli altoatesini in quarantena.

Dati casi positivi del (29.01.) per fascia d'età:

0-9: 191 = 16%

10-19: 198 = 17%

20-29: 124 = 10%

30-39: 194 = 16%

40-49: 192 = 16%

50-59: 150 = 13%

60-69: 78 = 7%

70-79: 35 = 3%

80-89: 21 = 2%

90-99: 13= 1%

100+: 0 = 0%

totale: 1.186 = 100%

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Giornata drammatica in Alto Adige: 4 morti per Covid Non si ferma l'ondata di decessi Covid in Alto Adige: dopo i 4 morti di ieri, anche oggi si sono registrati 4 decessi. Ecco i dati del bollettino Asl di oggi (30 gennaio) nella nostra videoscheda

Altri dati:

Pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri: 111

Pazienti Covid-19 ricoverati nelle strutture private convenzionate (postacuti): 77 (agg. al 24.01.)

Pazienti Covid-19 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco: 47

Numero di pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva: 12

Decessi complessivi (incluse le case di riposo): 1.357 (+4: 2M 70-79, 1 M: 80-89; 1 M: 90-99)

Persone in quarantena/isolamento domiciliare: 30.980

Persone che hanno concluso la quarantena e l'isolamento domiciliare: 230.749

Guariti totali: 136.882 (+3.200).