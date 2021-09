Covid, in Alto Adige 44 nuovi contagi e 30 pazienti ricoverati

BOLZANO. Sono 44 i nuovi contagi Covid nelle ultime 24 ore in Alto Adige. Stabile la situazione negli ospedali, con 21 ricoverati nei normali reparti e 9 pazienti in terapia intensiva, mentre non si segnalano nuovi decessi (il conto delle vittime resta a 1190). Sono 114 i nuovi guariti per un totale di ormai 76300 persone che hanno contratto il virus.

I laboratori dell'Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 690 tamponi PCR e registrati 18 nuovi casi positivi. Inoltre 26 test antigenici positivi.

A livello provinciale ad oggi (23 settembre) sono stati effettuati in totale 647.143 tamponi su 239.110 persone.

Restano in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes due persone.

Le persone in quarantena/isolamento domiciliare sono salite a 2.206.