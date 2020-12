Covid, in Alto Adige 142 nuovi positivi e 5 decessi nelle ultime 24 ore

BOLZANO. Ecco i numeri aggiornati in Alto Adige per l’emergenza legata al Covid-19. A livello provinciale ad oggi (giovedì 24 dicembre) sono stati effettuati in totale 352.056 tamponi su 160.013 persone. Vediamo assieme i principali numeri.

Test PCR: Tamponi effettuati ieri (23 dicembre): 1.886

Nuovi casi testati positivi da PCR: 142

Numero delle persone testate positive da PCR al coronavirus: 28.540

Numero complessivo dei tamponi effettuati: 352.056

Numero delle persone sottoposte al test PCR: 160.013 (+556)

Test antigenici eseguiti ieri: 5.582

Numero delle persone testate positive dai test antigenici: 173

Pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri: 157

Pazienti Covid-19 ricoverati nelle strutture private convenzionate: 139

Pazienti Covid-19 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes: 48 (43 a Colle Isarco e 5 a Sarnes)

Numero di pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva: 17

Decessi complessivi (incluse le case di riposo): 704 (+5)

Persone in isolamento domiciliare: 6.508

Persone che hanno concluso la quarantena e l'isolamento domiciliare: 64.192

Persone alle quali sinora sono state imposte misure di quarantena obbligatoria o isolamento: 70.700

Persone guarite da PCR 17.228 (+238). A queste si aggiungono 1.501 (+6) persone che avevano un test dall'esito incerto o poco chiaro e che in seguito sono risultate negative al test; inoltre persone guarite per indagine epidemiologica: 6.346 (+21).

Collaboratori/collaboratrici dell'Azienda sanitaria positivi al test: 1.218, di questi 780 guariti.

Medici di medicina generale e pediatri di libera scelta: 37, di questi 26 guariti.