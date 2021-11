Covid, in Alto Adige 10 persone in terapia intensiva: raggiunta la soglia per la zona gialla

BOLZANO. In Alto Adige sale da nove a dieci il numero dei pazienti Covid in terapia intensiva. Lo comunica l'Azienda sanitaria in un aggiornamento del bollettino odierno.

Bolzano raggiunge così una delle soglie della zona gialla. Scende invece da 81 a 75 il numero dei letti occupati nei normali reparti. Resta invece invariato (61) quello dei pazienti post acuti nelle cliniche private.