Covid, impennata di contagi in Austria: 2.571 nuovi casi

VIENNA. L'Austria registra un record assoluto di contagi con 2.571 nuovi casi Covid in 24 ore. Nei reparti di terapia intensiva attualmente sono occupati 158 dei 628 letti disponibili. Alla luce dell'andamento, il ministro della Salute Rudolf Anschober ha rivolto un appello agli austriaci a rinunciare alle feste di Halloween e a restare a casa durante la settimane di ferie scolastiche di inizio novembre. «Stiamo per affrontare una situazione molto, molto seria», ha avvertito. «Purtroppo l'apice non è stato ancora raggiunto».

Da domani i pendolari transfrontalieri che lavorano in Baviera dovranno sottoporsi regolarmente a un test. In merito il governatore tirolese Guenther Platter ha fatto presente che il poco preavviso rappresenta «un grande problema per molte imprese».