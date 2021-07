Covid, impennata di contagi in Alto Adige: sono 36

BOLZANO. Impennata di contagi Covid in Alto Adige, segno che il trend è quello nazionale: sono 36 nelle ultime 24 ore, comunica l’Azienda sanitaria: 22 positivi ai tamponi molecolari e 14 ai test antigenici.

A livello provinciale ad oggi (17 luglio) sono stati effettuati in totale 603.353 tamponi su 226.123 persone.

Non ci sono fortunatamente nuovi decessi. I pazienti Covid ricoverati negli ospedali sono 6, nessuno in terapia intensiva. Due le persone in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes.

Salgono i numeri delle persone in quarantena/isolamento domiciliare: ora sono 435

Sono 17 i nuovi guariti che portano il totale a 73.748.