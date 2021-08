Covid, Green pass e prevenzione sui luoghi di lavoro, l’appello dei sindacati trentini: “Vuoto normativo, serve agire subito”

TRENTO. I sindacati Cgil, Cisl e Uil del Trentino chiedono di convocare subito il Coordinamento salute e sicurezza sul lavoro per rilanciare la campagna vaccinale e declinare sul territorio le misure di prevenzione del Covid-19.

"Sono concrete le preoccupazioni degli imprenditori sul vuoto normativo e le incertezze sull'applicazione delle misure nazionali di prevenzione sui luoghi di lavoro, anche per quanto riguarda il green pass. Ma allo stesso tempo condividiamo l'appello dell'Ordine dei medici che chiede alla Provincia di Trento di accelerare sulla campagna vaccinale, ritenendo l'immunizzazione il primo passo fondamentale per garantire la ripresa e per scongiurare nuovi lockdown", affermano i segretari generali Andrea Grosselli, Michele Bezzi e Walter Alotti.

"Bisogna riattivare il comitato provinciale di coordinamento su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per fare il punto della situazione anche rispetto all'evoluzione normativa sulle prescrizioni legate ai Covid - aggiungono i sindacalisti - e avere un quadro preciso sulla campagna vaccinale a livello locale per capire come agire da qui alle prossime settimane per garantire la continuità e l'operatività dei servizi e delle attività economiche nei mesi invernali".