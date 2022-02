Covid, consegnate in Trentino 9100 dosi di Novavax

TRENTO. Sono 9100 le dosi di vaccini Novavax consegnate oggi (27 febbraio) all’Ospedale Santa Chiara di Trento.

Il composto sviluppato dalla statunitense Novavax e approvato lo scorso 22 dicembre dall’ Aifa si basa sulla tecnica delle proteine ricombinanti, impiegata nei vaccini contro l’epatite B o il papilloma virus e a questo vaccino anche l'Italia affida la speranza di convincere una parte di coloro che non si sono ancora immunizzati e in particolare le persone diffidenti rispetto ai vaccini a mRna come Pfizer e Moderna. Secondo le indicazioni della stessa Agenzia del farmaco, il vaccino Novavax riguarderà soltanto i maggiorenni e in particolare chi ancora deve ricevere la prima dose, con un ciclo di due dosi a distanza di tre settimane.

La fornitura rientra nello stock destinato al resto del Paese, pari a circa un milione di dosi che saranno distribuite a partire da oggi, domenica 27 febbraio. Sono coinvolte nella fornitura anche le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia, Friuli, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle D’Aosta e Veneto e la Provincia di Bolzano.

Altre forniture per circa 2 milioni di dosi sono previste nel mese di marzo.

Le sedute vaccinali come sempre saranno organizzate attraverso il sistema delle prenotazioni tramite Cup.

Il corriere di Poste Italiane SDA, grazie ai 36 mezzi speciali, in collaborazione con l’Esercito Italiano, ha consegnato oggi oltre 900 mila dosi sul territorio nazionale.