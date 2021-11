Covid, Bolzano maglia nera dopo Trieste: e a Trento l’incidenza sale a quota 82

TRENTO. Sale ancora l'incidenza dei casi di Covid-19 in circa la metà delle province italiane, e dopo Trieste, Bolzano è al secondo posto tra le zone con la peggiore incidenza con 261 casi a settimana per 100.000 abitanti, Trento è comunque sopra la media a quota 82.

In 51 province su 107 si rileva negli ultimi sette giorni un aumento di oltre il 40% rispetto ai sette giorni precedenti, con un trend di crescita evidenziato dall'analisi delle differenze percentuali settimanali.

Delle 51 province, in 35 si registrano oltre 50 casi a settimana per 100.000 abitanti. Il valore più alto si rileva a Trieste, con 471 casi a settimana per 100.000 abitanti. È quanto indica l'analisi del matematico Giovanni Sebastiani, dell'Istituto per le Applicazioni del Calcolo Picone, del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr). Tra le province con i dieci valori più alti il matematico indica Bolzano, due delle quattro province del Friuli Venezia Giulia, quattro delle sette province del Veneto e la provincia di Forlì-Cesena. Anche se l'aumento non è oltre il 40%, il valore più alto dell'incidenza attuale è nella provincia di Trieste (471 casi a settimana per 100.000 abitanti).

In proposito Sebastiani osserva che «il coinvolgimento maggiore delle zone del Nord Est del Paese è molto probabilmente influenzato, oltre che dagli assembramenti di massa, anche dai flussi in entrata di persone provenienti dall'Est europeo attraverso la frontiera con la Slovenia. Probabile origine di questa nuova ondata - conclude - è la bassa copertura vaccinale nei Paesi dell'Est».

Ecco di seguito i valori dell'incidenza nelle province coinvolte: Bolzano (261), seguita da Gorizia (218), Forlì-Cesena (139), Udine (120), Belluno (105), Vicenza e Treviso (101), Venezia e Ravenna (100), Fermo (96), Verona (93), Pordenone (92), Grosseto (87), Viterbo e Frosinone (83), Trento (82), Imperia (81), Prato (79), Pesaro e Urbino (78), Perugia e Asti (75), Ascoli Piceno (70), Ancona (60), Lodi (57), Avellino, Monza e della Brianza, Torino (56), Biella e Cuneo (54), Varese, Enna e Trapani (53), Milano e Mantova (52), Vercelli (51), Macerata (48), Brescia (45), Verbano-Cusio-Ossola (43), Brindisi e Aosta (40), Sassari e Como (38), Agrigento e Novara (36), Catanzaro (35), Matera (34), Oristano (33), Lecco (32), Bergamo (26), Ragusa (18), Cagliari (11).