Covid: aumentano i ricoveri in Trentino, 61 i nuovi positivi

TRENTO. Sono 61 i nuovi casi positivi intercettati grazie agli oltre 8.000 tamponi effettuati ieri (29 ottobre) in Trentino. Lo evidenzia il bollettino quotidiano dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, che conferma l'assenza di decessi ma al contempo riporta un aumento dei ricoveri: salgono a 18 i pazienti in cura nei reparti ospedalieri, di cui sempre 2 in rianimazione, per effetto di 7 nuovi ricoveri e 2 dimissioni.

Intanto - precisa la Provincia di Trento - le vaccinazioni arrivano a quota 792.994, cifra che comprende 363.966 seconde dosi e 14.913 terze dosi.