Covid: ancora cinque morti in Alto Adige

BOLZANO. Ancora cinque morti per il Covid 19 in Alto Adige. Lo segnala l'Azienda sanitaria provinciale nel suo ultimo bollettino, un fato che porta il triste bilancio delle vittime, dall'inizio dell'emergenza sanitaria, a 1.146.

Sono solo 35 i nuovi casi positivi, ma è basso anche il numero di test effettuati nel periodo festivo. 22 infezioni sono state rilevate sulla base di 446 tamponi molecolari, 112 dei quali nuovi test, mentre altri 13 casi di contagio sono stati accertati sulla base di 2.089 test antigenici rapidi.

I pazienti Covid ricoverati sono 23 (uno in più rispetto ad ieri) nelle terapie intensive; 85 (2 in più) nei normali reparti ospedalieri, 61 nelle strutture private convenzionate e 70 (2 in meno) in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes. Le persone in quarantena o isolamento domiciliare sono 3.207 mentre i guariti sono 67.973 (86 in più).