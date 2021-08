BOLZANO. Dopo il boom di ieri (24 agosto) con 94 casi in un giorno, altri 79 nuovi contagi nelle ultime 24 ore in Alto Adige. Restano 18 i pazienti ricoverati in ospedale nei reparti e 3 in terapia intensiva.

Sono 1423 le persone in quarantena domiciliare, 138.812 quelle che hanno concluso l’isolamento.

I nuovi guariti sono 35, per un totale di 74.646.