Covid, 35 nuovi contagi in Trentino

TRENTO. Circa 3.500 tamponi analizzati e 35 nuovi casi positivi individuati nelle ultime ore in Trentino. Il dato è riportato nel bollettino odierno (10 ottobre) dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari che annuncia anche l’assenza di decessi, mentre le vaccinazioni si stanno avvicinando a quota 760.000.

Ieri sono stati effettuati 3.318 test rapidi, 23 dei quali sono risultati positivi. 214 invece quelli molecolari, che hanno individuato 12 casi positivi, confermando anche 5 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

9 i bambini e ragazzi contagiati nelle ultime ore. Le classi in quarantena rimangono 5. Gli over 70 sono 3 (uno dei quali ultra ottantenne).

Covid, in Trentino ci sono 5 classi in quarantena

Ieri a fonte di una dimissione c’è stato anche un nuovo ricovero: negli ospedali pertanto il numero di ricoverati Covid rimane 16, con tre persone sempre affidate alle terapie intensive.

I nuovi guariti sono 34 ed il totale diventa 46.921.

758.464 infine le vaccinazioni somministrate fino a questa mattina, comprese 347.912 seconde dosi e 4.534 terze dosi.