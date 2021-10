Covid, 23 nuovi positivi in Trentino. Sono oltre 5mila le terze dosi di vaccino

TRENTO. Un dato che spicca fra i tanti del bollettino quotidiano (di oggi 12 ottobre) dell’Azienda sanitaria trentina è quello dei tamponi analizzati ieri: oltre 4.000, con predominanza degli antigenici (3.640) che ieri hanno individuato altri 22 positivi; i molecolari sono stati invece 365, con 1 solo risultato positivo accanto al quale però si collocano 7 conferme di positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Covid, il bollettino delle ultime 24 ore: 23 contagi, nessun decesso Sono 23 i nuovi contagi registrati in Trentino nelle ultime 24 ore. I pazienti ricoverati sono 19, dei quali 3 in rianimazione. Non si contano decessi.

Si conferma inoltre l’assenza di decessi nelle ultime ore, mentre in ospedale sono state ricoverate altre 3 persone (solo 2 le dimissioni, pertanto il totale dei pazienti si attesta a 19, di cui 3 sempre in rianimazione).

Fra i nuovi contagiati ci sono anche 2 piccolissimi di nemmeno 2 anni, ma anche fra gli ultra ottantenni ci sono 2 nuovi casi.

Restano 5 le classi in quarantena.

I guariti aumentano di altre 54 unità che portano il totale a 46.983. Intanto le vaccinazioni sono arrivate a quota 761.541, cifra che comprende 349.525 seconde dosi e 5.128 terze dosi.