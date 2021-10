Covid, 20 nuovi contagi in Trentino: sei sono over 80

TRENTO. La settimana inizia con altri 20 nuovi contagi da Coronavirus in Trentino e fortunatamente con la conferma che anche oggi non ci sono decessi causati da Covid-19.

I tamponi analizzati ieri, giorno festivo, sono comunque numerosi: 4.700 circa di cui 4.535 rapidi e 164 molecolari.

Covid, il bollettino delle ultime 24 ore: 20 contagi, nessun decesso Sono 20 i nuovi contagi registrati in Trentino nelle ultime 24 ore. I pazienti ricoverati sono 18, dei quali 2 in rianimazione. Non si contano decessi.

Le vaccinazioni arrivano intanto a quota 771.800, cifra che comprende 354.355 seconde dosi e 6.880 terze dosi.

I positivi al molecolare sono 7, e a questa cifra si aggiungono altre 5 positività riscontrate nei giorni scorsi dagli antigenici e confermate ieri. All’antigienico invece sono risultati positivi 13 cittadini.

Da rilevare che ad aver contratto il virus ci sono anche 6 ultra ottantenni.

I guariti oggi sono 15: il totale da inizio pandemia arriva quindi a 47.148 Ieri le classi in quarantena erano 4.

Stabile la situazione negli ospedali, con 18 pazienti ricoverati di cui sempre 2 in rianimazione.