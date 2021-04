Covid, 110 nuovi contagiati e nessuna vittima: l'Alto Adige spera nella zona gialla

BOLZANO. I dati delle ultime 24 ore in Alto Adige confermano un trend positivo per quanto riguarda l’epidemia. Non si registrano nuove vittime per il Covid (in totale i decessi a oggi sono 1149) e sono 110 i nuovi casi positivi.

I laboratori dell'Azienda sanitaria hanno effettuato 1.066 tamponi molecolari registrando 62 nuovi casi positivi. Inoltre 48 test antigenici positivi.

A livello provinciale ad oggi (09 aprile) sono stati effettuati in totale 537.779 tamponi su 206.827 persone.

Sono 72 i pazienti Covid ricoverati nei normali reparti ospedalieri, 51 nelle strutture private convenzionate, e sono stabili (24) i pazienti ricoverati in terapia intensiva.

I guariti totali sono 68.327 (+138).