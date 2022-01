Coronavirus, una vittima e 1586 contagi: calano i ricoveri. Il Trentino resta in giallo

TRENTO. Una vittima e 1586 casi su circa 11.365 tamponi. Negli ospedali 23 dimissioni e solo 11 nuovi ricoveri: per questo il Trentino resta in giallo, ha ricordato l’assessora Segnana. Sono 163 i ricoverati totali, dei quali 25 in terapia intensiva.

Due anni fa la prima riunione della task force, ha aggiunto Segnana, ricordando le vittime e ringraziando i sanitari.

Raggiunto il picco ieri di 511 classi in quarantena, ma oggi 199 finiscono la quarantena: "Questo ci fa ben sperare", ha detto l'assessore Mirko Bisesti.

Oggi le classi in quarantena sono 467. Entro lunedì circa 270 riprenderanno regolarmente.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Covid, il bollettino delle ultime 24 ore: 1.586 contagi, un decesso Sono 1.586 i nuovi contagi registrati in Trentino nelle ultime 24 ore. I pazienti ricoverati sono 630, dei quali 25 in rianimazione. Un decesso.

La situazione Covid ma anche alcune delibere adottate dalla Giunta riunita stamani a Trento e - accanto a questo - un aggiornamento sulla situazione delle classi in quarantena al centro di una conferenza stampa convocata nella Sala Belli del Palazzo della Provincia.