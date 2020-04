Coronavirus, una bimba di 5 anni tra le otto nuove vittime altoatesine

BOLZANO. C'è anche una bambina tra le vittime del Coronavirus in Alto Adige. Una bambina di soli 5 anni, di Vipiteno. La piccola era affetta da gravissime patologie e il virus ha compromesso un quadro clinico molto serio, causandone il decesso.

Le vittime di oggi in Alto Adige sono state 8, portando il triste computo a 128. Il numero dei decessi legati a Covid-19 negli ospedali è di 84 persone. Il numero delle persone decedute nelle case di riposo è pari 44.

Gli operatori dell’Azienda sanitaria positivi al test del Coronavirus sono 161.

A questi si aggiungono 10 medici di medicina generale e 2 pediatri di libera scelta.

Sono ricoverati complessivamente 251 pazienti Covid-19 nei normali reparti dei sette ospedali dell’Azienda sanitaria e nella base logistica dell'Esercito appositamente attrezzata a Colle Isarco. Altre 22 persone sono in cura presso la clinica Villa Melitta e altre 4 nella clinica Bonvicini a Bolzano. Altre 75 persone assistite sono casi sospetti.

Sono 54 le persone ricoverate nei reparti di terapia intensiva. Ad oggi vi sono inoltre 11 pazienti ricoverati in reparti di terapia intensiva in Austria (Reutte, Lienz, Hall, Innsbruck, Feldkirch) e in Germania (Chemnitz).