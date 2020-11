Coronavirus, un'altra giornata tragica in Trentino: ancora 11 morti

TRENTO. Altri 11 morti di Covid in Trentino. E' anche oggi molto pesante il bilancio delle vittime nella nostra provincia. E' invece leggermente in flessione la curva dei positivi, che aumentano di 206 unità, arrivando a 2.928.

Un paziente in più in terapia intensiva, dove vengono curate attualmente 31 persone; 50 i ricoverati in alta intensità; 305 nei reparti di malattie infettive.