Coronavirus, Trentino terzo in Italia per rapporto tamponi-popolazione

TRENTO. Con il 4,1%, il Trentino è al terzo posto fra regioni e province autonome per il numero di tamponi eseguiti rispetto alla popolazione.

Lo dice uno studio dell'Università di Trento, citato dal presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, in cui si evidenzia come, in base ai dati relativi al 17 aprile, al primo posto c'è il Veneto con il 4,8%. La percentuale media nazionale è del 2,1%.