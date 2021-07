Coronavirus, secondo morto in due giorni in Alto Adige

BOLZANO. Ancora un morto di Covid in Alto Adige. Il secondo in due giorni. A livello provinciale ad oggi (12 luglio) sono stati effettuati in totale 600.474 tamponi su 225.176 persone.

I numeri in breve:

Test PCR:

Tamponi effettuati ieri (11 luglio): 168

Nuovi casi testati positivi da PCR: 0

Numero delle persone testate positive da PCR al coronavirus: 48.737

Numero complessivo dei tamponi effettuati: 600.474

Numero delle persone sottoposte al test PCR: 225.176 (+54)

Test antigenici:

Numero complessivo test antigenici: 1.592.054

Numero delle persone testate positive da test antigenici: 26.254

Test antigenici eseguiti ieri: 479

Numero delle persone testate positive dai test antigenici: 7

Test nasali eseguiti fino al 11.07.2021: 776.960 test totali, 913 risultati positivi, di cui 385 confermati, 344 PCR negativi, 184 in attesa del risultato o da verificare.

Altri dati:

Pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri: 7

Pazienti Covid-19 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes: 2



Numero di pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva: 2 (di cui 2 classificati ICU-Covid)

Decessi complessivi (incluse le case di riposo): 1.182 (+1)

Persone in quarantena/isolamento domiciliare: 330

Persone che hanno concluso la quarantena e l'isolamento domiciliare: 136.864

Persone alle quali sinora sono state imposte misure di quarantena obbligatoria o isolamento: 137.194

Guariti totali: 73.695 (+5) (al 11.7.21)

Collaboratori/collaboratrici dell'Azienda sanitaria positivi al test: 2.043, di questi 1.681 guariti. Medici di medicina generale e pediatri di libera scelta: 58, di questi 46 guariti (al 13.05.2021)