Coronavirus, secondo morto in Alto Adige

BOLZANO. Terzo morto per Coronavirus in regione, il secondo in Alto Adige. Si tratta di un uomo di 88 anni di Bolzano, avvocato, risultato positivo al virus e ricoverato nei giorni scorsi all'ospedale San Maurizio di Bolzano.

L'uomo, a quanto si apprende, aveva una serie di patologie pregresse molto serie, compreso il diabete.

Solamente ventiquattr'ore fa si era registrato il primo decesso a Bolzano, quello d una donna di 85 anni di Bolzano, e anche il primo decesso in Trentino, di una donna di Borgo Valsugana di 81 anni.

Salgono così a tre le vittime in regione a causa del Coronavirus, anche se in tutti e tre i casi le vittime avevano una situazione clinica già in parte compromessa.