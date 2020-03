Coronavirus, secondo caso positivo in Alto Adige

BOLZANO. L'Azienda sanitaria dell'Alto Adige comunica che presso l'Ospedale di Bolzano un paziente è stato trovato positivo al test sul Coronavirus e che quindi, con grande probabilità, vi è un nuovo caso di infezione in Alto Adige dopo quello del trentunenne di Terlano.

Si tratta di un uomo che, nella serata di ieri, è stato ricoverato presso il Reparto di malattie infettive dell'ospedale di Bolzano con il sospetto di un'infezione. Il test svolto ha dato risultato positivo, ciò significa che con ogni probabilità è presente un'infezione.

Per avere la conferma definitiva di un nuovo caso di Coronavirus in Alto Adige, si tratterebbe del secondo, è necessario attendere il test di controllo che verrà effettuato presso l'Istituto "Spallanzani" di Roma. Il Servizio di igiene e sanità pubblica dell'Azienda sanitaria sta già effettuando le necessarie indagini epidemiologiche, e sono in corso le procedure per individuare le persone di stretto contatto del possibile caso.

Tutti i test svolti negli ultimi giorni e nelle ultime ore su altre persone "sospettate" di essere infettate dal Coronavirus hanno invece dato esito negativo, e continuano ad essere buone le condizioni di salute del primo (e fino ad ora unico) caso accertato. Nei prossimi giorni, con ogni probabilità, lo stesso potrà essere dimesso dall'Ospedale e trascorrere il restante periodo di isolamento a casa.