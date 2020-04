Coronavirus, primo esame di dottorato online all'Università di Bolzano

BOLZANO. Dopo le lezioni e gli esami di laurea, la Libera università di Bolzano organizza ora anche il suo primo esame di dottorato online. Ludovik Coba della Facoltà di Scienze e Tecnologie informatiche sarà il primo dottorando a discutere il suo lavoro davanti allo schermo di un computer: mentre lui sarà in Albania, i suoi esaminatori lo interrogheranno da Bolzano, Eindhoven e Madrid, mentre i suoi amici potranno seguire l'esame dalla Finlandia e dai Paesi Bassi.

Anche per il relatore di Ludovik Coba, il prof. Markus Zanker, questa modalità di addottorare uno studente di PhD è una novità. «Negli ultimi tre anni ho supervisionato Ludovik Coba nel suo lavoro sui Recommender Systems, ovvero i sistemi di raccomandazione che ormai molti di noi conoscono grazie all'utilizzo delle principali piattaforme commerciali e di intrattenimento. Abbiamo deciso di proseguire con la discussione delle tesi di dottorato in via telematica affinché i nostri studenti possano entrare quanto prima nella vita professionale», afferma Zanker.

Nella sua tesi di dottorato - Ratings in Recommender Systems: Decision Biases and Explainability (ovvero «Valutazioni nei sistemi di raccomandazione: errori decisionali e spiegabilità», ndt.) - l'attenzione di Coba si è concentrata sugli effetti delle proposte e delle valutazioni dei sistemi di raccomandazione sui processi decisionali degli utenti e su come tali proposte possano essere comprese più facilmente.

I sistemi di raccomandazione si basano su tecniche di intelligenza artificiale che analizzano il comportamento passato degli utenti in passato e fanno previsioni sui loro interessi. Agli utenti vengono quindi offerti prodotti o servizi che potrebbero soddisfarli. In qualità di utenti, di solito accettiamo suggerimenti per un prodotto se sono disponibili un certo numero di valutazioni e la valutazione media non mostra grandi oscillazioni.