Coronavirus, positivo un bimbo di prima elementare a Bolzano

BOLZANO. La Sovirintendenza scolastica in lingua tedesca rende noto che ieri sera, 25 settembre, uno scolaro che frequenta la prima elementare nella scuola Pestalozzi di Bolzano è risultato positivo al Covid-19.

Le misure di sicurezza e tutela della salute sono state attuate in accordo tra il locale servizio di igiene in accordo con la scuola. I 18 compagni di classe lunedì non faranno lezione.

I genitori sono stati tutti informati. Ulteriori passi saranno eventualmente compiuti in accordo tra l'Azienda sanitaria e la direzione scolastica.