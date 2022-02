Coronavirus, nessuna vittima e 883 nuovi contagi in Trentino. In quarantena 104 classi in meno

TRENTO. Un migliaio i partecipanti all’ennesimo corteo no vax questo pomeriggio a Trento. Davanti al palazzo del commissariato del governo i manifestanti si sono inginocchiati per ricordare i lavoratori sospesi.

Il corteo ha fatto una sosta anche davanti a Sociologia per manifestare solidarietà agli studenti che protestavano anche lì, con cartelli e striscioni, contro il Green pass.

Nel dettaglio, ieri sono stati analizzati 376 tamponi molecolari che hanno individuato 39 nuovi casi positivi e confermato 24 positività intercettate negli scorsi giorni dai test rapidi. Questi ultimi sono stati 7.807, dei quali 844 si sono rivelati positivi.

Scorrendo i nuovi contagi per fasce di età troviamo:

44 positivi tra 0-2 anni,

47 tra 3-5 anni,

66 tra 6-10 anni,

34 tra 11-13 anni,

53 tra 14-18 anni,

225 tra 19-39 anni,

257 tra 40-59 anni,

87 tra 60-69 anni,

22 tra 70-79 anni e

48 di 80 o più anni.

Le classi con sospensione della didattica in presenza sono 312 (ieri erano 416).

I nuovi guariti sono 2.225, per un totale pari a 112.910.

Le vaccinazioni sono arrivate a quota 1.151.623, cifra che comprende 414.955 seconde dosi e 288.808 terze dosi.