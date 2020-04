Coronavirus, la Provincia preme: bar, ristoranti e parrucchieri aperti a metà maggio

TRENTO. La Provincia punta ad anticipare a metà maggio la riapertura di bar, ristoranti parrucchieri ed estetiste. Lo ha assicurato ieri il governatore Maurizio Fugatti durante il quotidiano punto in diretta Facebook sull'andamento dell'emergenza Coronavirus.

Due le vie percorse. La prima è una legge provinciale la cui discussione è prevista in aula per sabato 9, la seconda una trattativa con il governo che si basi, però, sull'essere in grado di dimostrare che in Trentino il contagio è sotto controllo.

"Nel nostro disegno di legge - spiega Fugatti - c'è un articolo (il 29 ndr) che prevede la possibilità di aperture tra l'11 e il 18 maggio per bar, ristoranti, parrucchieri ed estetiste. Oggi (ieri ndr) si è tenuta la conferenza dei capigruppo. L'obiettivo è chiudere per la fine della prossima settimana. Oggi abbiamo discusso con il governo, in teleconferenza con il ministro Francesco Boccia, sul fatto che non c'è stato confronto con regioni e province autonome sulla ripresa. Il governo ha dato la possibilità di riaprire a partire dal 18 maggio, ma dipende innanzitutto dalla capacità che abbiamo di controllare il contagio".

"Abbiamo di fronte due binari: o la trattativa col governo o la legge, ma alla base ci deve essere sempre la stabilizzazione del contagio. In questo caso si potrà riaprire tra l'11 e il 18 maggio. Ma ci vuole responsabilità. Dobbiamo usare la mascherina se incontriamo qualcuno per strada e ci fermiamo a parlare, dobbiamo rispettare tutte le regole. E anche le aperture in tema di libertà individuali restano se i contagi scendo, ma se si rialzano, anche le aperture di questi giorni verranno chiuse".

Le categorie fremono per ripartire: «Noi siamo pronti – dice il parrucchiere Antonio Sciandra (foto), già campione del mondo e poi coach della nazionale – rispettando le regole previste. Distanze di sicurezza tra un cliente e l’altro, niente tempi d’attesa, quotidiani e riviste da sfogliare, personale con mascherine, guanti - sempre utilizzati anche prima – ed in caso di taglio della barba anche la doppia visiera. Igienizzazione, sedute solo su appuntamento - come sempre accaduto – e disponibilità ad applicare qualunque orario nei sei giorni di apertura».