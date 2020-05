Coronavirus, la Casa della salute di Ala diventa Rsa di transito

TRENTO. La Casa della salute di Ala ospiterà da lunedì prossimo una Rsa di transito per le persone in attesa di entrare stabilmente in una Rsa territoriale, e che potranno quindi trascorrere un periodo di quarantena, necessario ad accertarne la negatività al coronavirus. Lo rende noto un comunicato della Provincia autonoma di Trento. L'edificio è stato visitato oggi dal presidente della Giunta provinciale, Maurizio Fugatti, assieme ai rappresentanti delle amministrazioni comunali dei Comuni di Ala e Avio.

La prima struttura in Trentino adibita a questo scopo è dotata di 11 posti dove gli ospiti trascorreranno la prevista quarantena di 15 giorni.