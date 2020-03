Coronavirus, l'associazione artigiani chiedo lo stop ai cantieri edili

TRENTO. «Considerato che in questi giorni, purtroppo, i contagi aumentano anche tra la popolazione trentina e che nessuno - compresi gli artigiani e il loro personale che lavorano - è immune dal rischio, ci preme raccomandare ancora una volta la sospensione delle attività lavorative nei cantieri edili, fatti salvi i lavori di pubblica utilità». Così l'Associazione artigiani del Trentino. «Riteniamo che solo attraverso un blocco degli spostamenti e dei contatti all'interno dei cantieri si possa cercare di contenere la diffusione del virus Covid-19 e superare così questo periodo di emergenza sanitaria». «Pur consapevoli dei danni che l'economia subirà da questa situazione, preferiamo consigliare la tutela della salute delle persone, mai così a rischio come in questo momento», conclude la nota.