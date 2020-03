Coronavirus, l'Apss: finita l'influenza stagionale, chi ha sintomi ha il Covid

TRENTO. «Crediamo che l'influenza stagionale non circoli più quindi se in soggetti, in particolare della popolazione adulta, si presentano febbre, tosse, congiuntivite e starnuti è molto facile sia Covid 19. Dei soggetti che noi avevamo etichettato come Covid senza tamponarli che poi si sono aggravati e abbiamo quindi tamponato il 100 per cento era positivo. Quindi è ovvio che i sintomi influenzali in questo momento sono attribuibili a Covid. Come anticipato abbiamo in essere un piano straordinario di tamponi random in zone in cui Covid non è così presente perché la nostra ipotesi deve comunque essere suffragata dai fatti».

"E' fondamentale che queste persone, quando la febbre è passata e stanno meglio, facciano una quarantena di almeno dieci giorni e non vengano in contatto con altri nuclei familiari", per non propagare il virus.

Lo ha detto il direttore del Dipartimento prevenzione dell'Apps di Trento, Antonio Ferro, nel corso della consueta conferenza stampa in streaming sulla situazione dell'epidemia in Trentino.